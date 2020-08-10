ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين 10-8-2020

سجلت أسعار النفط ، اليوم الاثنين الموافق 10-8-2020، ارتفاعًا، بالتزامن مع تفاؤل مدعوم من السعودية حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بزيادة تخفيضات إنتاج الخام، في حين، عدم التيقن بشأن اتفاق لدعم التعافي الاقتصادي الأمريكي، حدّ من المكاسب، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت" بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.8% إلى 44.74 دولار للبرميل.

وفي المقابل، تقدمت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.1% مسجلة 41.69 دولار للبرميل.

وفي يوم الجمعة، انخفض كلا الخامين، متأثرًا ببواعث القلق إزاء الطلب؛ لكن "برنت" ختم الأسبوع مرتفعا 2.5% في حين صعد "غرب تكساس" بنسبة 2.4%.

وقال استراتيجي السوق، مايكل مكارثي: إن "تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر: "يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا".

وبالتزامن مع ذلك، أفادت السلطات العراقية، الجمعة الماضية، إنها ستخفض إنتاجها النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا أخرى وذلك في أغسطس وسبتمبر 2020 للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات "أوبك+".

انخفاض اسعار النفط في الولايات المتحدة :

سجلت الولايات المتحدة الامريكية الشهر الماضي، انخفاض اسعار النفط بشكل ملحوظ.

وأوضحت العديد من المواقع الاعلامية المتخصصة بأسعار النفط العالمي أن السبب في انخفاض اسعار النفط هو مخاوف العديد من الشركات بسبب زيادة حالات تسجيل الاصابات بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) بما يُسمى الموجة الثانية من الفيروس.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 40.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش منخفضا عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار.

وتراجع خام برنت في التعاملات الآجلة 56 سنتا ما يوازي 1.3 بالمئة إلى 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 43.19 دولار.

وفقا لتعداد رويترز، فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أول خمسة أيام من يوليو/ تموز وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني في رسالة عبر البريد الإلكتروني "احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام إضافة إلى المخاوف بشأن التزام "أوبك+"، سيضغط على أسعار النفط".

كما ضربت موجة جديدة من الإصابات مناطق أخرى في العالم مثل أستراليا.

وقالت إيه.إن.زد في مذكرة "طلب رحلات الصيف ضعيف في الولايات المتحدة ما يبقي الطلب على الوقود منخفضا وإعادة فرض إجراءات عزل عامل معاكس رئيسي".

وتوقع ستة محللين في استطلاع أجرته "رويترز" أن تظهر بيانات معهد البترول الأمريكي اليوم وإدارة معلومات الطاقة غدا ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 100 ألف برميل.