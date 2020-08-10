السفارة بالقاهرة تحدد موعد فتح معبر رفح البري بالاتجاهين

أعلنت سفارة فلسطين في مصر اليوم الاثنين، عن موعد فتح معبر رفح البري أمام العالقين والراغبين بالسفر خارج القطاع.

وأوضحت السفارة إلى ان السلطات المصرية أبلغتها رسميًا باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

موعد فتح معبر رفح

وأشارت إلى أن أيام عمل المعبر ستكون بدء من يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس حتى الخميس ١٣ أغسطس.

ولفتت السفارة إلى أن العودة في المرحلة الأولى "من يوم الثلاثاء إلى الخميس" ستخصص للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مصر، على أن يليها في المرحلة الثانية اعادة المواطنين المتواجدين في الدول الأخرى خارج مصر.

وأكدت السفارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج الشقيقة مصر.

وقدمت السفارة شكرها الجزيل لجمهورية مصر رئاسة وحكومة لجهودها المتواصلة لتخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا.

وكانت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أكدت وفقًا لمصادرها الخاصة قبل أيام عدة بأن موعد فتح المعبر سيكون يوم الثلاثاء حتى الخميس في الاتجاهين.