 استئناف العمل بمعبر رفح من يوم  الثلاثاء إلى الخميس في الاتجاهين

أعلنت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية مشكورة أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدء من يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس حتى الخميس ١٣ أغسطس .

وتلفت السفارة عناية السادة المواطنين إلى أن العودة في المرحلة الأولى "من يوم الثلاثاء إلى الخميس" ستخصص للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية ، على أن يليها في المرحلة الثانية اعادة المواطنين المتواجدين في الدول الأخرى خارج جمهورية مصر العربية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج الشقيقة الكبرى مصر .

وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.