الاحتلال يعتقل سبعة شبان في القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة شبان في مدينة القدس المحتلة، بعد اقتحام منازلهم، وسط تفتيش الجنود لها وتخريب الممتلكات.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت اربعة شبان من بلدة العيساوية وهم : (علاء درباس، وفارس درويش، وتيسير محيسن، ومحمد أبو عكر)، وشاب من مخيم شعفاط، وهو عمر العناتي.

وأوضح عيان، أن الاحتلال اعتقل الشقيقين محمد ومنتصر صلاح الدين، من بلدة حزما.

وبيّن، أن جنود الاحتلال اقتادوا الشبان السبعة إلى جهة غير معلومة.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني داخل المعتقلات، تحت حجج واهية، ووسط ظروف إنسانية وصحية صعبة.