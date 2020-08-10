الاستقالات متتالية ..وزيرة العدل تقدم استقالتها من الحكومة اللبنانية

قدمت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، اليوم الاثنين 10/8/2020، استقالتها من حكومة حسان دياب.

وقالت الوزيرة في كتاب استقالتها، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية: "كارثة مرفأ بيروت جاءت لتؤكد أن لبنان دخل مرحلة العناية الفائقة".

وأضافت "تمنيت على رئيس الحكومة وزملائي الوزراء التقدم باستقالة الحكومة بشكل جماعي انحناء لدماء الشهداء"، موضحةً ان "الأزمة العميقة والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن تفرض الاحتكام إلى إرادة الشعب".

تأتي الاستقالة ضمن سلسلة استقالات شملت وزراء وبرلمانيين على خلفية الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وفي السياق قدمت أمس الأحد، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، استقالتهم من الحكومة.