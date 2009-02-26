مواجهات بين يهود متطرفين والمُصلين بالمسجد الأقصى

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

اندلعت قبل قليل، اشتباكات ومواجهات بالأيدي بين مجموعة من اليهود المتطرفين والمُصلين في باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجدٍ كثيف للشرطة الإسرائيلية.

وذكر شهود عيان أن مجموعة اليهود المتطرفين اقتحمت باحات المسجد من جهة باب المغاربة بصحبة حراسة من شرطة الاحتلال، وحاولت القيام ببعض الحركات الخاصة بالمعتقدات التلمودية، والتي أثارت حفيظة المُصلين فمنعوهم واشتبكوا معهم.

وأوضحوا أن قوة من شرطة الاحتلال انتشرت في باحات الأقصى، وتحاول الآن احتجاز عددٍ من المُصلين داخل مركز الشرطة في صحن قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى لاعتقالهم واقتيادهم إلى مركز اعتقالٍ وتوقيفٍ خارج المسجد.

يُذكر أنه تم الإعلان عن يوم غدٍ يوم غضب، احتجاجاً على قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بهدم نحو 88 منزلاً وتشريد 1500 مواطن من منازلهم في حي البستان ببلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى المبارك.