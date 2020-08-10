تعليمات من داخلية غزة للعائدين عبر معبر رفح

أصدرت وزارة الداخلية بغزة اليوم الاثنين 10/8/2020 ، جملة من الارشادات المهمة للمواطنين العائدين عبر معبر رفح البري، حرصاً على سلامتهم وصحتهم، ولتقليل فرصة تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وفيما يلي التعليمات للعائدين الى ارض الوطن :

???? تقليل المخالطة مع المسافرين منذ لحظة التحرك.

???? ارتداء الكمامة على الدوام.

???? التقليل من حمل الأمتعة لأنها عرضة لنقل العدوى.

???? احرص على تقليل ملامسة الأجسام المختلفة خلال طريق السفر، وفي المطارات.

???? اتخاذ الإجراءات الوقائية للابتعاد عن التلامس والتزاحم خلال صعود الحافلات.

???? احرص على التنقل بالسيارة في طريق العودة بدلاً من الحافلات لتقليل المخالطة.

???? عدم ملامسة الوجه أو العينين نهائياً.

???? عدم المصافحة أو المعانقة.

???? احمل معك معقماً شخصياً وواظب على تعقيم يديك باستمرار.

???? التعقيم المستمر للأمتعة قبل لمسها ونقلها، خاصة بعد تفتيشها.

???? عدم الاحتكاك أو التلامس مع العاملين في المطارات وحواجز التفتيش.

???? غسل اليدين بالماء والصابون كلما سنحت الفرصة لذلك.

???? عدم إلقاء الكمامة أو أي مخلفات مستخدمة في الشارع.