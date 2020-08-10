الصين ترد على الولايات المتحدة بالمثل وتفرض عقوبات على مسؤوليها

أعلنت الصين اليوم الاثنين10/8/2020 فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأميركيين الذين تتهمهم بالتدخل في شؤون هونغ كونغ في وقت تشهد فيه المقاطعة الخاضعة للإدارة الصينية أزمة تتهم فيها واشنطن بكين بتقويض استقلال هونغ كونغ.

وقال متحدث وزارة الخارجية، زاو ليجيان، إن العقوبات شملت عضوي الكونغرس ماركو روبيو وتيد كروز.

قرار الصين جاء بعد توقيع الولايات المتحدة عقوبات الجمعة الماضية على 11 فردا على خلفية ما وصفته بـ "مساعي لتقويض استقلال هونغ كونغ".

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الفائت، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 11 فردا في هونغ كونغ، وذلك "ردا على محاولة مزعومة لتقويض استقلالية المدينة".

تستهدف العقوبات الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام، ومفوض الشرطة كريس تانغ، ومفوض المدينة السابق ستيفن لو، ووزير الأمن بالمنطقة الإدارية الخاصة جون لي كا تشيو، ووزيرة العدل.