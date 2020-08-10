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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وزارة الاتصالات تصدر تنويهاً مهماً بشأن المنحة القطرية 100 دولار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:43 - 10 اغسطس 2020
المنحة القطرية المنحة القطرية
تقارير
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أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الإثنين الموافق 10/8/2020 تنويهاً مهماً بشأن استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في مكاتب بريد عمر المختار، وخانيونس، ورفح.

ودعت الوزارة المواطنين المستفيدين من المنحة إلى مراجعة مكاتب البريد الموزعة في محافظات قطاع غزة.

يشار إلى انَّ المنحة القطرية تصرف بشكل شبه شهري لحوالي 100 الف مستفيد من قطاع غزة، غير أنها تتأخر في بعض الأحيان، بسبب التعنت الإسرائيلي في إدخالها.

وتواظب فلسطين اليوم الإخبارية على متابعة اخبار المنحة القطرية 100 دولار أمريكي بشكل دوري، وتنشر في كل شهر رابط المنحة القطرية 100 دولار.

 

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