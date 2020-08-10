تمديد اعتقال منسق حملة المقاطعة نواجعة لـ8 ايام

مددت محكمة سالم العسكرية أمس الأحد 9/8/2020 توقيف منسق حملة المقاطعة محمود نواجعة لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق، بالإضافة إلى تمديد منعه من لقاء محاميه ليومين إضافيين حتى يوم غداً الثلاثاء 11/8/2020 الساعة 12:00 ليلاً.

تقدّم محامي مؤسسة الضمير اليوم باستئناف ضد قرار تمديد التوقيف، إذ يعتبر هذا التمديد هو الثاني لنواجعة منذ أن تم اعتقاله في 30 تموز الماضي، بادعاء انتماؤه لحزبٍ غير قانونيّ وتقديم خدمات له.

ومُنع نواجعة من التواصل مع محاميه منذ بداية اعتقاله، وبناءً عليه قدمت مؤسسة الضمير اليوم التماساً للمحكمة العليا ضد أمر منعه من لقاء محاميه الأخير..