مؤتمر المانحين بفرنسا يتعهد بتقديم 250 مليون يورو إلى لبنان

تعهد مؤتمر المانحين في فرنسان، بتقديم مايقارب من 250 مليون يورو لدعم لبنان بعد الانفجار الهائل والكبير الذي ضرب مرفأ بيروت وقتل أكثر من 160 شخصاً ودمر مناطق واسعة.

ووفقاً للرئاسة الفرنسية فقد تعهد المشاركون في مؤتمر دعم لبنان تقديم مساعدة عاجلة، بلغت 252.7 مليون يورو بينها 30 مليون يورو من جانب فرنسا.

واختتم مؤتمر الدعم الدولي لبيروت الذي عقد افتراضياً بدعوة من الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وبمشاركة ست وثلاثين دولة ومؤسسة دولية، حيث أكد المؤتمر الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته بشكل سريع وفوري.

وعلى وقع انفجار مرفأ بيروت الكارثي انعقد مؤتمر المانحين لدعم لبنان بشكل افتراضي، الرئيس الفرنسي وفي الكلمة الافتتاحية دعا للتحرك سريعا وبفالية لضمان وصول المساعدات "مباشرة" إلى الشعب اللبناني.

وقال الرئيس الفرنسي "الكل يجب ان يقدم المساعدة للشعب اللبناني ، انفجار بيروت عبارة عن زلزال ، وعلينا التحرك لتجنيب لبنان الغرق بالفوضى. وانا بحثت مع الرئيس اللبناني اهمية الاصلاح ومحاربة الفساد والتدقيق المالي.

من جهته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلبية الاحتياجات بعد هذه الكارثة كبيرة جدا، ويجب الاسراع في تلبيتها خصوصا قبل حلول فصل الشتاء حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى.

وأشار عون الى ان "العدالة وحدها يمكن ان تقدم بعض العزاء للبنانيين"، جدد التزامه بأن لا احد فوق سقف القانون، وان كل من يثبت التحقيق تورطه، سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية. الرئيس الاميركي دونالد ترامب شدد على وجوب معرفة سبب الانفجار وهل كان حادثا ام لا بحسب قوله واكد ان بلاده مستمرة في العمل مع فرنسا وملتزمة بمساعدة لبنان على تخطي الظروف الراهنة.

أما امير قطر تميم بن حمد أعلن مساهمة بلاده بخمسين مليون دولار اميركي لمساعدة لبنان.

هذا وتعهدت الكويت بتقديم واحد واربعين مليون دولار للبنان بينها ثلاثون مليون دولار عن طريق صندوق التنمية الكويتي ، واحد عشر مليون عبارة عن مواد طبية وغذائية عاجلة ، فيما اعلنت المفوضية الاوروبية تقديم ثلاثة وستين مليون دولار ، والمانيا عشرين مليون ، وبلجيكا خمسة ملايين وثمانمئة الف.

مساعد الامين العام للأمم المتحدة اشار الى ان العمل جار من اجل وضع خطط لإعادة الاعمار وتقديم المساعدات المادية وعلى ان فداحة الكارثة تجعل من الضروري تضافر جهود جميع المنظمات الدولية.

هذا وقد لفت الملك الاردني الى اهمية وقوف العالم الى جانب لبنان معلنا عن زيارة وزير خارجية بلاده لبنان الاسبوع المقبل.

واشار البيان الختامي للمؤتمر ان المجتمع الدولي واصدقاء لبنان لن يخذلوا الشعب اللبناني ، معلنا الاتفاق على حشد موارد مهمة لتلبية الاحتياجات الفورية في لبنان ، على ان تكون المساعدات سريعة ومنسقة تحت قيادة الامم المتحدة وتسلم مباشرة للشعب اللبناني بأعلى درجات الفعالية والشفافية.