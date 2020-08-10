الديك :لا يمكن الحديث عن مواعيد بشأن فتح معبر رفح حتى اللحظة لإدخال 3200 عالق

أكد أحمد الديك مستشار وزارة الخارجية اليوم الاثنين 10/8/2020 ، انه لا يمكن الحديث عن مواعيد بشأن فتح معبر رفح حتى اللحظة ، مجدداً تأكيده على ان السفارة الفلسطينية هي الجهة الرسمية الوحيدة التي ستعلن موعد فتح معبر رفح لإدخال العالقين .

وقال الديك خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان 3200 عالق من تركيا، الإمارات، الجزائر، السعودية، والسودان ، يواصلون الاتصال والمناشدات منذ 5 شهور لتسهيل عودتهم لقطاع غزة وخاصة ان عدد كبير انتهت اقاماتهم والدول التي يعيشون فيها تفرض غرامات عليهم ويعيشون ظروف صعب.

وبين الديك الى انه ومنذ اليوم الأول لبداية فيروس كورونا تم الايعاز للسفارات في الخارج ، لمتابعة أوضاع الفلسطينيين في الخارج وخاصة من ابناء قطاع غزة ، ومتابعة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، مشيراً الى انه تم تشكيل صناديق بين جميع دول العالم واعتمدنا على تبرعات رجال الاعمال الفلسطينيين للوقوف مع ابناء شعبنا في الشتات...يتبع