حقيقة وفاة الفنانة فيروز.. تزامناً مع انفجار مرفأ بيروت

من جديد، تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الفنانة اللبنانية "فيروز"، بعد أيام قلائل على انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي أثار غضب عائلتها والتي اضطرت لنفيها.

ابنة فيروز "ريما الرحباني"، نفت بشكل عاجل شائعة وفاة والدتها من خلال تدوينة على حسابها الخاص على موقع "فيس بوك"، معربةً عن انزعاجها من هذه الشائعات في ظل الظروف التي تعيشها لبنان.

وكتبت الرحباني على حسابها: "لمُطلقي الإشاعات اللي بيضل عندن رغبة ونفْسْ ووَقت بكل الظروف مهما كانت سودا يفَبِركوا الخَبر ذاتو! وكأنو هوّي رغَبات أكتر ما هوّي مُجرّد إشاعات! إقتراح شو رأيكن ما زالكن هلقد فاضيين ورايقين، تتسلّوا بهالوقائع الحقيقيّة، بَدَل ما تضلّوا تموّتونا باطلاً وزَهق بالإشاعات الرخيصة متلكُن؟ صباح الخير والألف التالت!.

وعادةً ما يطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات تتعلق بوفاة الفنانة فيروز، حيث انتشرت رسائل على تطبيق "واتسآب"، تقول أن "فيروز توفيت بداخل مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت".

وكان آخر ظهور لفيروز في شهر أبريل/ نيسان، عندما خرجت لكي تتلي صلاة من أجل نجاة العالم من أزمة فيروس "كورونا" المستجد، الذي يتزايد عدد مصابيه يوما بعد يوم.

وقد عاد اللبنانيون لأغاني وأناشيد فيروز التي غنت فيها للبنان، الذي يشهد منذ السبت الماضي مظاهرات واحتشاد ما بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاج على الأداء الحكومي وفساد المسئولين الحاكمين.

واشتدت الاحتجاجات بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في يوم الثلاثاء الماضي ونتج عنه وفاة 160 قتيلا وآلاف الجرحى حيث انه تم اقتحام المتظاهرين مبنى وزارة الخارجية في ضاحية الأشرفية في وسط العاصمة بيروت.

وقد تم رفع بعض الشعارات عليه كما قاموا بتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون كما أكد بيان للمتظاهرين أن الثورة قررت أن تقوم باتخاذ مبنى وزارة الخارجية مقر لها.





https://www.facebook.com/Reema.Rahbany/posts/3435559029828432