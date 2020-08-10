سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 10/8/2020- ارتفاع الليرة

انخفض سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 10/8/2020، مقابل الليرة اللبنانية، في تعاملات السوق، فيما ظلت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والصرافات وشركات تحويل الأموال والبنوك.

وقد سجل سعر صرف الدولار في لبنان في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) والصرافين، ما بين 7300 – 7500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ليتراجع بنحو 100 ليرة عن سعر إغلاق السبت الذي سجل 7400 ليرة للشراء 7600 ليرة للبيع.

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة، فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وقد أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد، حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى، والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

وثبتت البنوك سعر الدولار عند 3850 ليرة للدولار الواحد. وتحتسب البنوك هذا السعر فقط لصغار المودعين الذين يقررون سحب جزء من ودائعهم.

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة أمس عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

وقلصت الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان المركزي بشأن الفتح العاجل للبنوك في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، الحد من الصعود المتتالي للعملة الخضراء لتبدأ في التراجع تدريجياً بعدما تسببت في فقدان الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدأ بعض النشطاء والمدونين في شن حملات للحد من التعامل بعملة الدولار الأمريكي، في محاولة لإنقاذ لبنان من تداعيات كارثة انفجار بيروت، حيث ستحتاج الحكومة لأكثر من 93 مليار دولار لإنقاذ الوضع، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.