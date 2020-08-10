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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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القدس :17 حالة وفاة بكورونا في القدس والإصابات النشطة بلغت 1823 حالة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة -متابعة
  • 09:26 - 10 اغسطس 2020
كورونا في القدس كورونا في القدس
تقارير
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أعلن حازم الرويضي عضو لجنة طورائ فيروس كورونا  في القدس المحتلة ان عدد الاصابات النشطة في القدس المحتلة حتى صباح اليوم الاثنين 10/8/2020  وصل الى 1823 حالة بعد تسجيل 165 اصابة جديدة بالفيروس خلال اليومين الماضيين.

وقال الرويضي خلال تصريحات لاذاعة صوت فلسطين إن عدد حالات الوفاة منذ بداية الفيروس وصل الى 17 منها، 3 سجلت بالامس اثنتان في كفر عقب وواحدة في شعفاط، مشيرا الى وجود 3 حالات حرجة وموصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبين الرويضي انه منذ شهر حزيران الماضي تم تسجيل 3200 حالة اصابة بفيروس كورونا فيما بلغت حالات التعافي 1426.

وحذر الرويضي من ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات في القدس المحتلة قائلاً إن  60% ممن يتلقون العلاج بفيروس كورونا في المشافي في القدس هم مقدسيون.

 

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