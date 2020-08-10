لم يكشف قيمتها.. ترامب يعد لبنان بمساعدة مالية كبيرة

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتقديم مساعدات مالية كبيرة للبنان بعد الانفجار الكبير الذي ضرب مرفأ بيروت، دون أن يوضح أرقام هذه المساعدات.

وأوضح ترامب، أن واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي، شارك الأحد، في مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان، بعد 5 أيام من الانفجار الضخم.

هذا وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين الأحد، بحشد "موارد مهمة" لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة، كما تعهدت بأنها لن تخذل الشعب اللبناني.

وشهد لبنان، انفجارًا مدويًا، يوم الثلاثاء الماضي، تسبب في سقوط أكثر من 160 قتيل ونحو 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث، إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

واقتحم المحتجون عددا من مباني الوزارات والمؤسسات القومية في لبنان، وهو ما أعقبه استقالة عدد من أعضاء البرلمان ووزراء في الحكومة.