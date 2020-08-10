روسيا: واشنطن تخنق أوروبا

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف "إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لخنق الدول الأوروبية من أجل الدفع بمصالحها على خلفية جائحة كورونا".

وأضاف فينيديكتوف "إذا قالت واشنطن قولا فصلا فلا يبقى أمام الأوروبيين سوى تنفيذ الأمر. في سعيها إلى الدفع بمصالحها، لن تتردد أمريكا في خنق أوروبا. إذا كنتم ترغبون بالحفاظ على علاقات بين الحلفاء في الناتو فعليكم دفع ثمن ذلك".

وتابع أن الهدف من قيام الولايات المتحدة بتدمير الاتفاقات الحيوية بالنسبة للأمن الأوروبي، مثل معاهدة الصواريخ مع روسيا أو اتفاقية الأجواء المفتوحة، هو رغبة واشنطن في فرض "هيبتها" على الأوروبيين.