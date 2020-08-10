كمامة بــ 1.5 مليون دولار

من المقرر ان تنتهي شركة مجوهرات "إسرائيلية" من تصنيع أغلى كمامة في العالم، إذ سيبلغ سعرها 1.5 مليون دولار.

مصمم الكمامة ومالك شركة "إيفل" إسحاق ليفي قال إن الكمامة المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، المرصعة بـ3600 ماسة، يمكن أن يثبت عليها مرشح هواء من طراز إن-99 .

وأضاف أن رجل أعمال صيني مقيم في الولايات المتحدة هو من طلب منه إنتاج تلك "التحفة" شريطة أن ينتهي من إنتاجها قبل نهاية 2020، وأشار إلى أنها ستكون الأغلى على الإطلاق في العالم.

وقالت "أسوشيتد برس" نقلاً عن المصمم "المال قد لا يشتري كل شيء، ولكن إذا كان بإمكانه شراء كمامة باهظة الثمن للوقاية من كوفيد-19، ويريد هذا الرجل أن يرتديها ويتجول بها ليجذب الاهتمام، فله ذلك ويجب أن يكون سعيدًا بذلك".

غير أن تلك الكمامة قد لا تكون عملية كأداة وقاية، ويتوقع أن تزن 270 غراما.

وقال ليفي: "هي أغلى كمامة في العالم. وفي حال قامت شركة أخرى بصنع كمامة مماثلة وتحدتنا، فأنا على يقين من أننا سنجد زبونًا آخر لشراء كمامة أكثر تكلفة".