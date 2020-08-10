تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في بيت لحم

توفي مواطن فلسطيني صباح اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد_19) في بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد: "تم تسجيل حالة وفاة جديدة في بيت لحم لمواطن سبعيني متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكان يخضع للعلاج في المركز الوطني".

وكانت وزارة الصحة في رام الله قد أعلنت، مساء أمس الأحد، وفاة مواطن (77 عاما) من مدينة الخليل متأثراً بإصابته بـ"كورونا"، وقد كان يعاني من أمراض مزمنة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 105.

وكانت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة أعلنت أمس الأحد، تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و239 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة أن نسبة التعافي بلغت 55.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 44.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.