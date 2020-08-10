صحيفة : التصعيد على حدود غزة لا يهدف استكمال صرف المنحة القطري فقط !

أكدت مصادر فصائلية في قطاع غزة خلال تصريحات لصحيفة الاخبار "اللبنانية"،أن التصعيد الأخير على حدود القطاع لا يستهدف الضغط في اتّجاه استكمال صرف المنحة القطرية، بل تطبيق كامل بنود تفاهمات التهدئة، وأهمّها تجديد المنحة وجعلها دائمة ورفع قيمتها، وتنفيذ المشاريع الدولية التي وعدت بها الأمم المتحدة من أجل تحسين الواقع الاقتصادي في القطاع، وإيجاد وظائف لآلاف العاطلين من العمل هناك.

التصعيد المتواصل يأتي بالتزامن مع تسارع التحرّكات السياسية من قِبَل الفصائل الفلسطينية، التي طلبت من الوسطاء ممارسة مزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال من أجل إرغامها على رفع الحصار عن غزة، والالتزام بتفاهمات التهدئة التي لم يطبّق منها سوى أشياء ضئيلة تتعلّق أساساً بالمنحة القطرية.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" أكدت أن طائرة "إسرائيلية" أقلعت باتجاه الدوحة لجلب الدفعة الأخيرة من المنحة.

ومنذ بدء التصعيد الأخير عبر استئناف إطلاق البالونات المتفجّرة على المستوطنات، بدا أن العدو الإسرائيلي يحاول تثبيت قواعد اشتباك جديدة، وخصوصاً من ناحية قصف مواقع المقاومة مقابل البالونات ، وسط تهديدات من قادة الاحتلال بالتصعيد والرد بعنف ورد الفصائل على التهديدات بالمثل .