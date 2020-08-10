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سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 10/8/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:35 - 10 اغسطس 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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يواصل سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 10/8/2020، ارتفاعه في السوق في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المواطنون بمعرفة أخبار سعر الذهب في فلسطين، على كافة مستوياهم حيث تنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعد سعر الذهب في فلسطين مهم للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء، والمستثمرين، كون أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب في فلسطين

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 222.87 شيكل $65.34

سعر الذهب عيار 22   204.30 شيكل $59.90

اسعار الذهب عيار 21 195.02 شيكل $57.17

اسعار الذهب عيار 18 167.16 شيكل $49.01

سعر الذهب عيار 14   130.01 شيكل $38.12

سعر الذهب عيار 12   111.44 شيكل $32.67

اسعار أوقية الذهب      6,931 شيكل  $2,032

اسعار جنيه الذهب      1,560 شيكل  $457.40

اسعار كيلو الذهب      222,875 شيكل       $65,341

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

9 أغسطس     223.28       195.38       167.46       130.25       111.64

8 أغسطس     223.27       195.36       167.45       130.24       111.63

7 أغسطس     222.84       194.99       167.13       129.99       111.42

6 أغسطس     225.96       197.72       169.47       131.81       112.98

5 أغسطس     223.19       195.29       167.39       130.19       111.59

4 أغسطس     221.81       194.09       166.36       129.39       110.91

3 أغسطس     216.98       189.86       162.73       126.57       108.49

2 أغسطس     216.21       189.19       162.16       126.12       108.11

1 أغسطس     216.45       189.39       162.34       126.26       108.22

31 يوليو       216.16       189.14       162.12       126.09       108.08

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