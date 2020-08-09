تحميل لعبة ببجي خريطة livik الجديدة (الاصدار الأخيرة 2020) - ببجي اي باد وجهاز كمبيوتر

يبحث عشاق لعبة الببجي من الشباب والفتيات حول العام عن رابط تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد برقم 0.19.0 أحدث إصدار، الذي يضيف مزايا جديدة وكبيرة للعبة التي تصدر أولويات واهتمام الشباب في العام منذ 3 أعوام.

و رابط تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد برقم 0.19.0 أحدث إصدار يوفر الكثير من المزايا الجديدة التي جذبت جمهوراً جديداً للعبة، والمزايا الحالية التي يوفرها ذلك الإصدار تتعلق بالجرافيك، والمؤثرات الصوتية الطبيعية والاصطناعية، إلى جانب أسلحة ومواقع جديدة داخل اللعبة.

ونحن في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية نوفر لكم رابط تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد برقم 0.19.0 أحدث إصدار، مع ضرورة اتباع التعليمات التي سننشرها في ذيل الخبر، وذلك لتنصيب اللعبة بطريقة صحيحة.

رابط تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد برقم 0.19.0 أحدث إصدار الذي يتضمن خريطة livik المُصممة على الطراز الاسكندنافي، حيث يمكنك تحقيق الفوز خلال 15 دقيقة فقط في الخريطة الجديدة، وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE رسمياً عن عدم نقل الخادم أو السيرفر الخاص باللعبة لوضع عدم الاتصال من أجل تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد.

كما أعلن حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد إتاحة تحميل ببجي موبايل الجديدة، حيث من المقرر أن يتم إتاحة تنزيل التحديث الجديد في السابع من شهر يوليو الجاري، ومن خلال موقعنا موقع اليوم الإخباري نوفر بعض مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد، بالإضافة إلى رابط دخول موقع ببجي موبايل الرسمي لتنزيل التحديث الجديد من المتجر الخاص بالهاتف لديكم سواء كان يعمل بنظام التشغيل iOS أو نظام التشغيل Android.

تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل

أعلنت لعبة ببجي موبايل بشكلٍ رسمي عن مميزات التحديث الجديد للعبة PUBG MOBILE من أجل إعطاء كافة اللاعبين تجربة لعب أفضل من السابق، وذلك عن طريق إضافة العديد من المميزات الجديدة، ويأتي على رأس هذه الإضافات خريطة Livik الجديدة، حيث تبلغ مساحة خريطة ليفيك 2 كم x 2 كم، وهي أصغر خريطة في لعبة ببجي موبايل.

مساحة خريطة ليفيك الجديدة

وتتسع الخريطة لعدد 52 لاعباً و15 دقيقة من أوقات المباراة، ويعمل التحديث الجديد على إعطاء تجربة أسرع وأكثر إثارةً مما سبق، كما صرحت الشركة المنتجة للعبة ببجي موبايل “Tencent Games” بأنها ستعمل بشكل مستمر على تعديل وتحسين اللعبة من أجل حصول اللاعبين على أفضل تجربة بصرية للألعاب، وسيتم إتاحة تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 7 يوليو 2020م.

تحديث ببجي موبايل الجديد

أما المساحة المطلوب توفيرها بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS هي 2.13 جيجا بايت من مساحة التخزين الخاصة بالهاتف، كما يتطلب تنزيل تحديث لعبة PUBG MOBILE بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android حوالي 1.84 جيجا بايت من مساحة التخزين على أجهزة اللاعبين، ومن يرغب في الإطلاع على كافة مميزات تحديث ببجي موبايل الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول موقع ببجي موبايل (www.pubgmobile.com) الرسمي.

خريطة livik الجديدة

تحميل تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE

تم إتاحة تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد الإصدار الأخير 0.19.0 الخاص بشهر يوليو الجاري على المتجر الإلكتروني “جوجل بلاي” لأصحاب الهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، وقد أوضحت اللعبة أن حجم التحديث الأخير قد يختلف على حسب نوع الجهاز المُستخدم، ومن يرغب في تنزيل لعبة ببجي موبايل للأندرويد، يمكنه ذلك من خلال دخول موقع play.google الإلكتروني الرسمي، ثم الضغط على أيقونة “تحديث” أو “تثبيت” في حال عدم تثبيتها مُسبقاً.

تحديث: أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أنها على علمٍ بوجود مشكلة تواجه مُعظم التطبيقات والألعاب، وأنها تقوم في الوقت الحالي على حل هذه المشكلة مع المنصات ذات الصلة، وطالبت اللاعبين بترقب التحديثات القادمة، كما أعلنت عن درايتها بالمشكلة التي تواجه مستخدمي نظام التشغيل iOS وتعمل بجدٍ على حلها.





