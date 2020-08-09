العراق يخلي مواد شديدة الخطوة من مطار بغداد خشية من مصير مرفأ بيروت

دفعت حادثة انفجار مرفأ بيروت السلطات العراقية لاتخاذ اجراءات مشددة بشأن المواد الخطرة من فصيلة المواد القابلة للاشتعال أو الإنفجار.

وأوضحت السلطات العراقية أنها أخلت مواد شديدة الخطورة من مطار العاصمة بغداد، في خطوة تهدف إلى تجنيب هذه المنشأة كارثة كتلك التي حدثت في مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان أنه جرى نقل المواد بعملية سريعة وآمنة من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد إلى مخازن مديرية الهندسة العسكرية.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيهات رئيس الورزاء، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ كافة الإجراءات لإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.