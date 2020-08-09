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الخارجية تعلن ارتفاع اعداد الوفيات بسبب كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:06 - 09 اغسطس 2020
كورونا كورونا
تقارير
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 209 حالات، بعد تسجيل وفاة جديدة في السعودية.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات ارتفعت أيضا إلى 4105، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة في أميركا، فيم استقرت حالات التعافي عند 1711 حالة.

وذكرت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، أن حالة الوفاة الجديدة في صفوف الجالية للمواطن مصباح محمد أحمد جاسر (83 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 64.

وفي أميركا، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية هناك بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في ولاية أوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2240، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الثالث عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

 

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