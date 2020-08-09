"مهجة القدس": الأسيرين وائل صبيح ومنعم صلاح يتنسمان عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسيرين المجاهدين وائل إسماعيل منصور صبيح (22 عاماً) ومنعم محمد عمران صلاح (37 عاماً)، وكلاهما من بلدة الخضر قضاء مدينة بيت لحم، وذلك بعد أن أنهيا مدة محكوميتهما البالغة 3 سنوات و9 أشهر.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 15/11/2016م؛ ووجهت لهما سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها تهمة إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال وإطلاق نار، وهما ينتميان لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر وائل صبيح ولد بتاريخ 09/03/1998م، وهو أعزب، والأسير المحرر منعم صلاح ولد بتاريخ 06/07/1983م، وهو متزوج، وأب لثلاثة أبناء، وأفرج عنهما من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهـجة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسيرين المحررين وائل صبيح ومنعم صلاح وعائلتهما المجاهدة، بمناسبة تحررهما، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.