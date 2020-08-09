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ترامب: مستعدون للتحقيق في كارثة مرفأ بيروت

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:16 - 09 اغسطس 2020
ترامب ترامب
تقارير
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أبدى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، استعداد بلاده لمساعدة الحكومة اللبنانية في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.

وقال ترامب في مؤتمر الدول المانحة "مستعدون لمواصلة تقديم الدعم للشعب اللبناني في أعمال إعادة البناء". وأضاف أن ترامب وافق مع زعماء سائر الدول المانحة على "التعاون الوثيق في إطار الجهود الدولية".

كما دعا ترامب الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في أسباب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، وخلف أكثر من 150 قتيلا وما يفوق 6 آلاف جريح، إضافة إلى فقدان العشرات وتشريد ما يزيد عن 300 ألف شخص.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة "ما زالت مستعدة" لمساعدة الجانب اللبناني في إجراء مثل هذا التحقيق.

 

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