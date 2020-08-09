قيادي في حماس: مقبلون على صفقة تبادل مشرفة وعظيمة ولدينا أوراق قوة عديدة

كشف القيادي في حركة "حماس" مشير المصري النقاب عن ان حركته مقبلة على صناعة صفقة تبادل مشرفة وعظيمة بما تملك المقاومة، وكتائب القسام من أوراق قادرة أن ترضخ الاحتلال الإسرائيلي عند شروطها.

وأوضح المصري في تصريحات صحفية أن قضية الأسرى تشكل أم الثوابت ورأس الأولويات والقضية الوطنية الجامعة للكل الفلسطيني.

وأشار إلى أنَّ الحركة الوطنية على مدار تاريخها الطويل خاضت محاولات عديدة للوصول إلى صفقات تبادل وبالفعل نجحت في العديد منها وكانت هناك محاولات لم تصل إلى ذات النتيجة ومؤخرا حركة حماس استطاعت أن تصنع صفقة وفاء الأحرار في عام ٢٠١١ والافراج عن ١٠٥٠ أسيرا وأسيرة من كل الفصائل الفلسطينية وأكدنا كما أكد الكل الوطني من خلال ذلك على وحدة الهدف والشعب والأرض الفلسطينية بما جسدته الحركة الأسيرة وما صنعته صفقات التبادل بالإفراج عن الأسرى من كل الفصائل الفلسطينية.

وأشار الى ان تحرير الاسرى هدف إستراتيجي لدى كل عناوين المقاومة الفلسطينية للوصول إلى تحرير الأسرى وتبيض السجون الإسرائيلية من آخر أسير فلسطيني وعربي.