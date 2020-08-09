الجيش اللبناني: تضاؤل الآمال للعثور على ناجين من انفجار بيروت

نقلت وسائل اعلام لبنانية اليوم الاحد عن قيادة الجيش اللبناني قولها إن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.

و كانت وزارة الصحة اللبنانية أكدت أمس السبت إن 21 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون بوقت سابق اليوم إن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت، مشيرا من جهة أخرى إلى أن القضاء يجب أن يكون سريعا من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء في حادث المرفأ.

في غضون ذلك، أعلن السفير الفرنسي في لبنان برنار فوشيه أن بلاده تشارك في التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت.