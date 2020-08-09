5 مليون يورو من بلجيكا للبنان كمساعدة عقب انفجار مرفأ بيروت

أعلنت بلجيكا عن تقديم مساعدة مالية بقيمة 5 ملايين يورو إلى لبنان، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي الذي أودى بحياة الآلاف ما بين قتيل وجريح بالإضافة لدمار هائل في الممتلكات.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية ،الأحد، في بيان صحفي: "أطلق وزير الشؤون المالية والتعاون الإنمائي البلجيكي، ألكسندر دي كرو، ووزير الخارجية، فيليب غوفين، مساعدات إنسانية عاجلة إضافية إلى بيروت تقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو".

وتابع البيان، "ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤتمرا لجمع التبرعات للبنان بعد ظهر اليوم، بمشاركة وزير الخارجية، فيليب غوفين. وقد أكد كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك الأردني عبد الله الثاني بالفعل مشاركتهم".

وأضاف: "سيترأس المؤتمر الرئيس ماكرون، ويهدف إلى جمع دعم إضافي وتنسيق المساعدات الدولية من أجل تقديم أفضل مساعدة ممكنة للشعب اللبناني".