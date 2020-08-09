ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

محكمة الاحتلال ترفض التعاطي مع التماس محرري صفقة شاليط

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:54 - 09 اغسطس 2020
صفقة وفاء الاحرار صفقة وفاء الاحرار
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قررت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، رفض طلب أسرى محرري صفقة وفاء الأحرار (شاليط)، بشكل جماعي، وأقرت النظر في التماساتهم بشكل فردي.

وبناء على قرارها نظرت في ملف الأسير إبراهيم المصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة بالإدعاءات الواردة في ملفه، علماً أن الأسير المصري أُعيد اعتقاله في حزيران 2014، وفي عام 2015 أعاد الاحتلال بحقه حكمه السابق والبالغ مؤبدين و20 عاماً، علما أنه قضى قبل تحرره في الصفقة 17 عاماً.

واعتبرت عائلات الأسرى أن قراري المحكمة، ما هو إلا مزيد من التلاعب في مصير الأسرى وعائلاتهم، وإثبات جديد على أن عمليات المماطلة هدفها استخدام محرري صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس تعقيباً على ذلك: "إن قمة الهرم القضائي للاحتلال يتواطأ بصراحة مع المؤسسة الأمنية والسياسية، على الرغم من الدلائل الكثيرة والمتنوعة التي تُثبت تورط كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها المؤسسة القضائية في الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصرفت اليوم كما تصرفت على مدار الوقت وفقاً للدور المنوط بها كمسوق للجرائم."

الأكثر مشاهدة

متعلقات