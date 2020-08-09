رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 33 لشهر اغسطس 2020 برقم الهوية

يقوم عدد كبير من المواطنين بإجراء الاستعلام عن دعم حساب المواطن الدفعة 33 لشهر اغسطس 2020، وذلك كونها من اهم الدعومات التي تصرف من خلال وزارة العمل والتنمية السعودية لمعالجة امور الاسر الاشد احتياجاً لدعم وتوفير عوامل المساعدات المالية اليهم.

حساب المواطن الدفعة 33

موعد حساب المواطن الدفعة الـ33 من المقرر على ان يكون في اليوم العاشر من شهر اغسطس لعام 2020، حيث لازال حساب المواطن منذ تاريخ إنشاءه الذي جاء في عام 2017، يستمر في صرف الدعومات والمنح المخصصة لمساعدة المواطنين على مستوي كافة انحاء المملكة العربية السعودية، وذلك عقب استطاعة وزارة العمل والتمية الاجتماعية، لنصبح على موعد مع صرف مستحقات الدفعة الجديدة من حساب المواطن التي سنتابع معكم على غرار ذلك خطوات وطرق الاستعلام عن هذا الدعم.

الاستعلام عن حساب المواطن

بإمكانكم الاطلاع عن قيمة حساب المواطن عبر موقع حساب المواطن الرسمي “هنا“

ادخال رقم السجل المدني

ادخال رقم الهوية

التحقق الشخصي فور رسم او وضح الرموز

النقر على ايقونة استعلام لتظهر امامكم كافة المستحقات المطلوبة

هذا ومع العلم على ان مستحقات حساب المواطن تصرف وفقاً لشروط وضوابط خاصة اهمها على ان يكون المتقدم على هذا الدعم حاصل على الجنسية السعودية الأصلية، وعلى ان يقيم مقيم بشكل متواصل داخل المملكة السعودية، وعلى ان يكون قد تجاوز من العمر 35 عاماً.