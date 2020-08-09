د. القططي: المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك التي رسختها مع العدو

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور وليد القططي، اليوم الأحد، أن قواعد الاشتباك مع العدو الاسرائيلي التي رسختها المقاومة لن يُسمح بتغييرها، لأنها كبحت جماح العدو من استباحة الدم الفلسطيني في كل مكان يتواجد فيه الشعب الفلسطيني.

وبشأن التصعيد الإسرائيلي على القطاع بين الفنية والأخرى وإمكانية تطور هذا التصعيد، قال الدكتور القططي لمراسلنا: إن الاحتلال ربما يعتقد أن هذا الوقت مناسب لتصفيه بعض الحسابات القديمة مع المقاومة والشعب الفلسطيني وحتى سوريا ولبنان، في حسابات تعتمد على تحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب".

وأضاف: "هذه طبيعة العدو وهو لم يأت بجديد ولكن أحيانا تتصاعد هذه الاعتداءات وأحيانا تهدئ وذلك وفقا لحساباته الخاصة".

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، على ضرورة أن يكون للمقاومة موقف من الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، وأينما تمكنت من الرد ستقوم بذلك".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في الاعتداءات والانتهاكات على الشعب الفلسطيني وحتى الشعب اللبناني والسوري، لأنه قام على العنف وإدامة الارهاب.