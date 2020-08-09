ميسي يرفض مصافحة لاعب نابولي .. فلماذا ؟

أحرج الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي نابولي الإيطالي كوستاس مانولاس، عندما رفض مصافحته عقب انتهاء مباراة الامس التي جمعتهما وانتهت بفوز برشلونة وتأهله لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن مانولاس مد يده لمصافحة الارجنتيني ميسي، لكن الأخير رد بكلمة "لا"، مواصلا طريقه نحو غرفة تبديل الملابس ، بينما ظهرت حالة الاستياء على وجه المدافع اليوناني، دون أن تذكر الأسباب التي دفعت الأرجنتيني إلى مصافحة المدافع اليوناني.

واشتهر المدافع اليوناني كوستاس مانولاس بتصريحاته ضد برشلونة منذ هدفه بقميص روما في شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال قبل عامين، والذي أدى لإقصاء برشلونة من دوري الأبطال.

كما وأدلى اليوناني بتصريحات قبل اللقاء حول الطريقة التي يمكن من خلالها إيقاف خطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، دون الخوف من موهبته.

هذا وفاز برشلونة أمس على نظيره الايطالي نابولي ما ادى لتأهل البارسا لدور الثمانية، لمواجهة نظيره الألماني بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة، بمباراة واحدة، بعد الغاء الاتحاد الاوروبي لكرة القدم نظام الذهاب والاياب بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.



