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اسعار الذهب في مصر اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:25 - 09 اغسطس 2020
سعر الذهب في السودان اليوم سعر الذهب في السودان اليوم
تقارير
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شهدت أسعار الذهب اليوم الاحد في محلات الصاغة بمصر استقراراً بعد تراجع كبير شهده سوق الذهب في مصر يوم أمس بنحو 16 جنيهاً.

ونظراً لحرص الجمهور المصري على متابعة أسعار الذهب في مصر ، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب اليوم على النحو التالي:

الجنيه الذهب : وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 7 آلاف و264 جنيهًا.

الذهب عيار 24 : تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 1033 و1038 جنيهًا.

الذهب عيار 21 : تباين سعر الذهب عيار 21 بين 904 و908 جنيهًا.

الذهب عيار 18 : تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 775 و778 جنيهًا.

سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 2-5-2020
 

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