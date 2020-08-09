تردد قناة أم بي سي دراما الأكثر متابعة من قبل الجمهور العربي

تردد قناة ام بي سي دراما Drama mbc على القمر الصناعي النايلسات، يحظى باهتمام كبير لدى الجمهور العربي لما تقدمه القناة من مسلسلات يعشقها الجمهور، كما تحظى مجموعة قنوات ام بي سي، بالأمر ذاته، لأن كل قناة تلبي اهتمامات شريحة معينة، فالبعض يتابع المسلسلات فيبحث عن تردد قناة ام بي سي دراما ، والبعض يبحث عن تردد قناة ام بي سي 2 لمشاهدة الأفلام الأجنبية، والبعض الآخر يتابع تردد قناة ام بي سي اكشن ، لمتابعة أفلام الاثارة والمصارعة الحرة ، بالإضافة إلى سلسلة قنوات ام بي سي المتخصصة.

وزاد عدد متابعي قناة ام بي سي دراما لما تقدمه من مسلسلات نوعية من وجهة نظر الجمهور العربي بغض النظر عن المآخذ عليها، خاصة تلك المسلسلات الهادفة الى ايصال رسائل سياسية للمحيط.

ويحظى تردد قناة ام بي سي دراما بترند في محركات البحث، وهو ما يؤكد ارتفاع نسبة اهتمام الجمهور في البحث عن القناة وترددها .

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، وحرصاً على وصول الجمهور العربي لقناة ام بي سي دراما، تضع بين أيديكم تردد قناة ام بي سي دراما.

في حين، تواصل القناة تطوير برامجها وأفلامها ومسلسلاتها بين الحين والآخر، وبجودة عالية، وتعمل على تحديث ترددها على الأقمار الصناعية.

وتبث قناة إم بي سي دراما ، مسلسلاتها وبرامجها على مدار الساعة، بجودة عالية HD ، وفي هذا التقرير سنتعرف أكثر عن تأسيس القناة، وعن برامجها وترددها الجديد.

تأسيس قناة ام بي سي دراما

وتأسست قناة ام بي سي Drama mbc دراما ، في تاريخ 27نوفمبر 2010، وهي تبث بشكل مجاني وغير مشفر، وتم تنظيم حينها حفل كبير أقيم في أحد فنادق برج خليفة في دبي، حضره كبار الفنانين في دول الخليج.

ونذكر، أن قناة إم بي سي دراما، تعرض مسلسلاتها على مدار 24 ساعة وفي جميع أيام الاسبوع، وبهذه المسلسلات تنتقل من الدراما الخليجية إلى التركية إلى المكسيسكية وغيرها.

وتأخذ قناة ام بي سي دراما مدينة دبي، مقرًا لها، فيما يعد وليد ابراهيم مدير القناة، وهي تعتبر احدى قنوات شبكة ام بي سي mbc .

ابرز مسلسلات قناة إم بي سي دراما :

أهل كايرو، ساهر الليل، عايزة اتجوز، فنجان الدم، راس غليص، زوارة الخمس، شر النفوس، زهرة وأزواجها الخمسة، جيهان، راني بادميني نارين، نور في سماء صافية.

تردد قناة ام بي سي دراما على عرب ونايل سات :

القمر: عرب سات.

تردد القناة : 11919.

معدل الترميز: 27500/ أفقي.

القمر: نايل سات.

تردد القناة: 11938.

معدل الترميز: 27500/ رأسي.

تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد على نايل سات :

الترددات : 11470-11467

الاستقطاب: V

معدل الترميز للقناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة MBC Action الجديد 2020على القمر الصناعي عرب سات :

تردد القناة : 11270- 12284 .

الاستقطاب V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.