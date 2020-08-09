تردد قناة الشرق 2020 على الأقمار الصناعية للعام 2020

تحظى قناة الشرق 2020 Elsharq 2020 باهتمام الجمهور على محركات البحث، للحصول على ترددها في ظل تغير ترددات القنوات على الاقمار الصناعية خاصة النايلسات، لما تبثه من برامج سياسية واجتماعية واقتصادية تلبي رغبة شريحة كبيرة من الجماهير التي تعشق الرأي والرأي الآخر.

وبالإضافة إلى البحث عن تردد قناة الشرق ، فيلجأ الجمهور للبحث عن البرامج عبر منصات التواصل الاجتماعي للقناة ليتسنى لهم مشاهدتها في الأوقات التي تناسبهم.

وللحصول على تردد قناة الشرق 2020 فإن موقع وكالة فلسطين اليوم، يقدم لكم طريقة الحصول على التردد وتحديثه عبر القمر الصناعي النايلسات.

قناة الشرق Elsharq

تأسست قناة الشرق الفضائية في تاريخ 35 إبريل 2014، في الجمهورية المصرية، حيث رخصت ترددها على القمر الصناعي نايل سات، بينما نقلت القناة مركزها الرئيس من مصر إلى تركيا.

وبدأت قناة الشرق المصرية أولى حلقاتها بشعار "الحقيقة والأمل"، فيما يملك القناة حاليًا أيمن نور الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2005.

ساهمت قناة الشرق بفضح قيادة الانقلاب عام 2013 في مصر عبر نشر تسريبات خاصة لأعمال قيادة الانقلاب، وضد زمرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تدخلت بشكل مباشر في الاحداث وفض الاعتصام.

وتقدم قناة الشرق محتوها الاعلامي بشكل مجان وغير مشفر، حيث تركز في اخبارها على نقل الاخبار السياسية والاجتماعية والمحلية في الوطن العربي والمصري، كما تعرض كل أفكار الثورة المصرية.

وعكف مجلس إدارة قناة الشرق إلى تغيير ترددها الجديد 2020، بعد أن تعرضت لأكثر من مرة إلى قرصنة وسرقة ترددها من اشخاص مجهولين.

ترددات قناة الشرق Elsharq الجديد 2020 على نايل وسهيل سات وهوت بيرد:

وفيما يلي نعرض لكم تردد قناة الشرق Elsharq الجديد 2020، على القمرين الصناعين نايل وسهيل سات على النحو التالي:

نايل سات/ التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 12687 أفقي أو عمودي 27500 6/5 11315 افقي أو عمودي 27500 6/5 سهيل سات/ التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 11142 عمودي 27500 3/4 10730 أفقي 3000 4/3

تردد قناة الشرق Elsharq على القمر الصناعي هوت بيرد: