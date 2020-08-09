خبراء: الحفرة التي أحدثها انفجار بيروت عمقها 43 متراً

كشف خبراء فرنسيين، اليوم الأحد، عن عمق الحفرة التي أحدثها الانفجار في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف في المدينة.

ونقل المصدر الأمني عن تقديرات الخبراء الفرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى مكان الانفجار في مرفأ بيروت، قولهم: "إن الحادث خلف حفرة بعمق 43 مترا".

ويشارك رجال إنقاذ فرنسيون في عمليات البحث وإزالة الركام من مكان الانفجار، ويساعد أفراد من الشرطة والدرك في التعرف على هويات الضحايا وكشف أسباب المأساة.

ويشارك الخبراء الفرنسيون أيضا في تقييم المخاطر الكيميائية الناجمة عن المواد المنبعثة من جراء الانفجار، الناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في أحد مستودعات ميناء بيروت منذ نحو 7 سنوات.

وأقامت فرنسا جسرا جويا وبحريا لنقل أكثر من 18 طنا من المساعدات الطبية ونحو 700 طن من المساعدات الغذائية إلى بيروت بعد الحادث.