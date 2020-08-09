ما سبب هبوط أسعار الذهب في مصر أمس السبت؟

أسرار هبوط أسعار الذهب اليوم ولماذا فقد الجرام 12 جنيها عن أمس ، وكان الهبوط المفاجئ للذهب اليوم قد أدي إلي حالة من الجدل حيث للمرة الأولي يهبط منذ فترة ليست بقليلة من الزمن والذهب دائما في صعود .

واليوم يفقد 12 جنيها في الجرام حيث سجل سعر الجرام اليوم السبت 910 والامس كان قد سجل 922 جنيها .

وكان سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 778 جنيهًا، أما سعر الجرام عيار 24 نحو 1031 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 7280 جنيهًا.

وكانت الأسعار الخاصة بالذهب دائما في ارتفاع هي وأسعار المعدن الأصفر عالميا برغم ما تشهده الحرب التجارية بين الصين وأمريكا والتعافي من أزمة كورونا وتأثر الاقتصاد بها عالميا.

والتراجع الذي شهدته أسعار الذهب اليوم يعد تراجعا عالميا بعد الوصول الي اعلي مستوي لها .

وكان سعر الوقية قد سجل 2035 دولارا اليوم مقارنة بالأمس 2075 دولارا .