وزيرة الاعلام اللبناني تستقيل من الحكومة وتعتذر

أعلنت وزيرة الاعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، اليوم الأحد 9/8/2020، استقالتها من الحكومة ، واعتذارها من الشعب اللبناني .

وقالت عبد الصمد "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما ان الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".

الاستقالة تأتي بعد أيام من الانفجار، الذي استهدف مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مصرع 154 شخصا، وإصابة نحو 5000 آخرين.

وعبد الصمد، الثانية التي تُعلن استقالتها من الحكومة، بعد استقالة وزير الخارجية، ناصيف حتّي قبل يومين من وقوع الانفجار، وتعيين شربل وهبة بدلاً منه.