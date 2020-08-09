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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الصحة: لا وفيات وتسجيل 277 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:37 - 09 اغسطس 2020
اغلاق مناطق فى الضفة المحتلة لمواجهة تفشي كورونا (18) اغلاق مناطق فى الضفة المحتلة لمواجهة تفشي كورونا (18)
تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 277 إصابة جديدة و239 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة الكيلة ، اليوم الأحد 9/8/2020، أن الإصابات الجديدة توزعت في 7 محافظات هي: الخليل (172)، نابلس (12)، بيت لحم (23)، قلقيلية (5)، رام الله والبيرة (25)، طولكرم (4)،  ضواحي القدس(36).

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: جنين (38)، نابلس (25)، قلقيلية (8)، الخليل (105)، أريحا والأغوار (49)، طولكرم (14).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 55.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 44.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 14 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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