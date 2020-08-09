الجهاد تحذر الاحتلال من رد فعل فلسطيني تجاه تصاعد اعتداءاته بحق شعبنا الفلسطيني

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 9/8/2020، من أن استمرار الإرهاب "الإسرائيلي" سيؤدي إلى رد فعل فلسطيني، محملةً الاحتلال نتيجة أي أذى يلحق بالمواطنين و المزارعين نتيجة التصعيد العدواني.

وأكدت الحركة في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن تكرار الاعتداءات الصهيونية بحق أبناء شعبنا هو إمعان في العدوان الذي يمارسه الاحتلال والذي تجلّت صورته البشعة في الجريمة النكراء التي أدت لاستشهاد المواطنة داليا السمودي في جنين يوم الجمعة الفائت.

وأوضحت الحركة، أن الشهيدة السمودي هي أم فلسطينية، أصيبت برصاص الاحتلال أثناء قيامها بتحضير الحليب لطفلتها الرضيعة في جنين، عندما احترق رصاص الإرهاب الصهيوني جسدها الضعيف، لترتقي شهيدة بعد ساعات من نفس اليوم.

واعتبرت الحركة، أن مشهد إطلاق النار العشوائي تجاه المواطنين في منازلهم ومزارعهم يتواصل ويتكرر من خلال قيام قوات الاحتلال المتمركزة خلف السلك الزائل بإطلاق النار بشكل كثيف على منازل المواطنين والحقول الزراعية شرق قطاع غزة، تهديد واضح للمدنيين ويعرض حياتهم للخطر الشديد.