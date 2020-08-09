الاحتلال يستهدف نقاط رصد المقاومة شرق الوسطى

قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 9/8/2020، نقاط رصد المقاومة، شرق دير البلح على حدود وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال أطلق قنابل دخانية شرق دير البلح على حدود وسط القطاع، فيما اعتقلت آليات عسكرية للسواتر الترابية، بعد مزاعم الاحتلال تعرض عمال بناء الجدار لإطلاق نار من قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن جيش الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر على نقطتين للمقاومة الفلسطينية شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة

فيما ذكرت القناة 13 العبرية، أن أعمال بناء الجدار على حدود قطاع غزة توقفت بعد إطلاق النار.

ولفتت المصادر، أن سيارة اسعاف تتواجد بالمكان بالإضافة لعدد كبير من الجيبات داخل الأحراش شمال بوابة النمر مع ترجل عدد كبير من الجنود.