الصحة: افتتاح أكبر مختبر في فلسطين لفحص "كورونا" خلال 48 ساعة

أعلن عضو لجنة الطوارئ في وزارة الصحة اسامة النجار ان الوزارة ستفتتح مختبرا جديدا في مدينة اريحا خلال 48 ساعة، وهو المختبر الاكبر في محافظات الضفة تمهيدا للمرحلة القادمة وعودة السفر وفتح معبر الكرامة، مشيرا الى انه يجري العمل لافتتاح مختبر اخر في طولكرم بعد الانتهاء من ترتيبات مختبر اريحا.

وقال النجار خلال تصريحات اذاعية، صباح اليوم الاحد 9/8/2020، ان عدد الفحوصات سيرتفع بعد افتتاح المختبرات الجديدة والاجهزة الجديدة التي بدأت الوزارة بإدخالها، مبينا ان هناك شحنة كبيرة جدا تحتوي على تجهيزات طبية وادوية وملابس تحتجزها اسرائيل في موانئها اضافة الى عدد من الشحنات الموجودة في الاردن وترفض اسرائيل ادخالها حتى الان.