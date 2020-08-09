الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شمال بيت لاهيا وشرق خانيونس

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد 9/8/2020 ، اراضي المواطنين شمال قطاع غزة وجنوبها دون التبليغ عن وقع إصابات .

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الأراضي الزراعية الواقعة شمال في محيط منطقة الجدار شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

واطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية شرق بلدتي خزاعة والفخاري الواقعتين شرق محافظة خانيونس، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم خشية على حياتهم.

ويشار الى أن المزارعين في المناطق الحدودية، يتعرضون لاعتداءاتٍ يومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر تنفيذ توغلات وأعمال تجريف بين الفينة والأخرى، ناهبك عن إطلاق النار المتواصل.