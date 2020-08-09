السلطات السودانية تُفرج عن الشيخ محمود الحسنات

أكدت عائلة الحسنات، اليوم الأحد 9/8/2020، إفراج السلطات السودانية عن الشيخ محمود الحسنات.

وقد كتب الشيخ محمود الحسنات على صفحته على الفيس بوك :" ذهب الأسر وبقي الأجر تم الإفراج بفضل الله ومنته"، للتأكيد على الإفراج.

وكانت السلطات السودانية، اعتقلت في 26/7/2020، الشيخ محمود الحسنات، الذي يقيم في الخرطوم، منذ نحو عامين قادما من قطاع غزّة، للتحقيق معه حول اتهامه بالمشاركة في مظاهرة خرجت الجمعة، تنادي بعودة النظام القديم بقيادة عمر البشير.

ونشرت مواقع سودانية صورة الحسنات من داخل أحد المراكز الأمنية، وصوراً أخرى تظهر رجلين بملامح عربية، قيل إنهما من اليمن، وآخرين من إندونيسيا، اتهموا جميعاً بالمشاركة في المظاهرة التي تقف خلفها جماعة الإخوان المسلمين، بحسب اتهامهم.

كما، نشرت وزارة الداخلية السودانية بياناً، قالت فيه إنها ألقت القبض على خمسة أجانب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.