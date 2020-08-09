وفاة طفلة بحادث سير في جنين

توفيت صباح يوم الأحد 9/8/2020، طفلة تبلغ من العمر (12 عامًا) من سكان بلدة يعبد جنوب غرب جنين، متأثرة بجروحها نتيجة تعرضها لحادث سير مساء أمس على شارع جنين- حيفا .

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريحٍ له، بأنه وبعد وصول الطفلة للمستشفى لتلقي العلاج، أعلن الاطباء عن وفاتها، متأثرة بجروحها التي تعرضت لها اثر حادث السير المؤسف الذي أودى بحياة جدتها، وإصابة 7 آخرين، ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة .