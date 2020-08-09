خاصية جديدة في "فيسبوك" تزيد ثروة مؤسسها لتصل 100 مليار دولار

ساهمت خاصية جديدة متعلقة بالفيديوهات القصيرة في موقع "الفيسبوك"، في ارتفاع ثروة مؤسسها "مارك زوكربيرغ" الشخصية.

وأوضح زوكربيرغ، أن ثروته "ارتفعت إلى 100 مليار دولار"، بعد إطلاق "إنستاغر ريلز"، الذي ينافس التطبيق الصيني تيك توك المثير للجدل.

وقد ارتفعت أسهم فيسبوك أكثر من 6 بالمئة الخميس، حيث يملك زوكربيرغ نسبة 13 بالمئة من أسهم الشركة.

وينضم زوكربيرغ إلى مؤسس أمازون، جيف بيزوس، ومؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، في النادي الخاص بالأغنياء الذين تتجاوز ثرواتهم مليار دولار، المعروف باسم "سانتيبليونير كلب".

وسُلِّطَت الأضواء على مالكي شركات التكنولوجيا العملاقة مؤخرا، في ظل استمرار حجم وقوة هذه الشركات المملوكة لهم وثرواتها في النمو.

وتعد شركات فيسبوك، وأمازون، وآبل، وغوغل، من ضمن أكبر الشركات التي استفادت من الإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة، في ظل إقبال الناس على التسوق، ومشاهدة وسائل الترفيه، وممارسة التواصل الاجتماعي في الإنترنت.

وقال موقع بلومبيرغ الأمريكي إن زوكربيرغ حقق ثروة شخصية بقيمة 22 مليار دولار هذه السنة، في حين نمت ثروة بيزوس بأكثر من 75 مليار دولار.