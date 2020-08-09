"سراج" وإلياس".. ورصاصة الغدر التي حرمتهم أمهم الشهيدة "داليا السمودي"

على مدار يومين حاولنا الحديث الى زوج الشهيدة "داليا سمودي" من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، لنسمع منه ظروف استشهادها، وعندما رد على هاتفه أخيراً لم يستطيع أن يكمل حديثه، وطلب منا بصوت يفيض ألماً، الحديث مع شقيقه محمد الذي يقف بجانبه في بيت العزاء.

محمد لم يكن أحسن حالاً من شقيقه الزوج باسل، قال:" حتى الأن لا أصدق أنها استشهدت فكيف هو".

محمد غادر المستشفى بعد إجراء الطاقم الطبي عملية جراحية الأطباء معقدة لداليا، قالوا للعائلة إنها ستتعافى وإن العملية نجحت، وبقي شقيقه "باسل" في المستشفى، ولم يكد نصل البيت حتى تلقى نبأ استشهادها.

هذا النبأ أدخل الزوج في حالة من الصدمة، فكان يصرخ بالأطباء "أنها لا تزال على قيد الحياة"، ويطلب منهم محاولة إنعاشها من جديد.

صراخ الزوج الذي ملء المستشفى لم يغير من حقيقة أن شريكة حياته وزوجته التي كان يمازجها قبل ساعات، استشهدت برصاصة احتلالية خلال محاولتها إغلاق النافذة خوفاً على صغارها من غاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود، الذين أطلقوا النار عليها بمجرد رؤية خيال حركتها من وراء النافذة.

وعن تفاصيل ما جرى مع داليا زوجها باسل، يقول ل" فلسطين اليوم" الشقيق محمد:" حتى الأن باسل يعيش بصدمة كبيرة، وكأنه لا يعرف ما الذي حدث، كلنا كذلك، رغم إصابتها الخطيرة إلا أننا لم نتوقع أن تستشهد".

وتابع إن باسل وزوجته داليا ( 24 عاما) استفاقا عند الساعة الثالثة من فجر الجمعة (7 أب/أغسطس 2020)، على صوت قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الجبريات في المنطقة الشرقية من جنين، حيث منزلهم، وبينما كانت تعد حليب لأبنها الصغير (إلياس) ثمانية أشهر، توجهت للنافذة لأغلاقها، وخلال لحظات ألتفتت إلى زوجها وقالت له إنها أصيبت.

الزوج الذي لم يشعر بالرصاصة، أو يرى دماء زوجته خلال اللحظات الأولى، أعتقد أنها تمازحه، ولكن بعد أن وقعت أرضا تأكد أن ما تقوله حقيقه، فحاول تقديم الإسعاف لها، والاتصال على عائلته التي تسكن قريبا منه لطلب الإسعاف، ولكن الجنود منعوا الإسعاف في البداية من الاقتراب من البيت وتأخر نقلها إلى المستشفى.

هذا التأخير تسبب في سوء حالتها أكثر وهي التي أصيبت برصاصة من نوع الرصاص الحي، وصلت إلى البنكرياس والكبد.

حينما وصلت إلى مستشفى جنين كانت بحاجة لعملية عاجلة، وبالفعل قام طاقم طبي قدم من مدينة نابلس خصيصا لأجراء العملية، بإجراء العملية، ولم تكن قد غابت عن الوعي، وكانت تروي لعائلتها ما جرى معها، ولكن بعد العملية بأقل من ساعة أعلن عن استشهادها عند الساعة الثانية ظهرا.

يروي محمد هذه التفاصيل بكثير من القهر والحزن، فزوجة أخية الزوجة و الأم والأبنة والأخت والقريبة، سرقت حياتها برصاصة غدر ودون سبب.

ولعل الحزن الكبير هو على طفليها الذي لم يتجاوز الكبير "سراج" عمر الثلاث سنوات بعد، والأصغر "ألياس" لم يكمل عامه الأول:" يسألون عن والدتهم ولا أحد يستطيع أن يرد عليهم أنها استشهدت".