عائلة الحرازين تنظم حفلاً كبيراً لتكريم المتفوقين في الثانوية العامة

نظمت عائلة الحرازين احتفالها الرابع لتكريم المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة لهذا العام #فوج_الوحدة_والبناء والخريجين والخريجات لعام ٢٠٢٠م، وحفظة كتاب الله وأبنائها المتفوقين الحاصلين على شهادات الدراسات العليا، وتكريم الكادر الهندسي من مهندسي ومهندسات العائلة، ووسط حضور جماهيري وعائلي وبمشاركة الشخصيات الاعتبارية والوطنية ولفيف من كبار العائلة ورجالها.

وبدأ الأستاذ محمد جميل الحرازين بتقديم فقرات الحفل واستهل الحافظ لكتاب الله الشبل أنس نبيل الحرازين الحفل بقراءة آيات عطرة من القرآن الكريم تلاها السلام الوطني الفلسطيني ورفع سارية علم فلسطين ثم وقراءة الفاتحة إلى أرواح شهداء العائلة وفلسطين.

وشكر المختار أبو سامر الحرازين في كلمته رابطة العائلة على رعايتهم احتفالات العائلة على مدار السنوات الأخيرة، وأشاد بأبناء وبنات العائلة ممن تكللت جهودهم بالنجاح والتفوق بدءاً من المرحلة الاعدادية والثانوية ومروراً بالدرجات العليا وحفظة كتاب الله الذين واصلوا الليل بالنهار، ووفروا كل الإمكانيات لوصولهم لدرجة التميز.

وأكد المهندس زياد الحرازين في كلمة المهندسين على أهمية تنظيم الحفل لتكريم حفظة كتاب الله والعلماء وأبناء العائلة كلمسة وفاء ومحبة وتقديراً لعطائهم في رفعة شأن العائلة والوصول بها إلى درجات متقدمة بين عائلات فلسطين الجياشة بعطاء أبنائها ورجالاتها، حيث صنعت العائلة بصمات واضحة من النجاح والتميز في كافة الميادين من خلال أبنائها الذين تربعوا على قمم النجاح وكانوا نموذجاً حقيقياً للعظماء والمتميزين.

كما ترحم على المهندس ياسر محمد الحرازين لأنه المهندس الأول في عائلة الحرازين.

وكانت كلمة العائلة للدكتور منذر السيد الحلولي الحرازين الذي أشاد بتفوق الطلاب والخريجين رغم الصعوبات والآثار السلبية التي سببها فايروس كورونا، كما نصحهم على ضرورة اختيار التخصص المناسب في الجامعات وقدم الشكر للآباء والأمهات على جهودهم الكبيرة في دعم الطلاب.

أما كلمة الطلبة المتفوقين والناجحين فكانت للطالب أحمد محسن الحرازين الذي عبر فيها عن مشاعر المحبة والفخر للعائلة لأنها تحتفي بطلابها وتقدر جهدهم وتعبهم شاكرا لرابطة العائلة هذا الحفل.

وقدم المهندس حذيفة صقر الحرازين مجموعة من النصائح التوجيهية الهادفة لطلاب الثانوية العامة بضرورة الجد والمثابرة وعدم التقيد بالتخصص الجامعي ودعا الآباء لعدم الضغط على الأبناء في اختيار تخصصاتهم.

وانتماءً واعتزازا بالوطن أبدعت الطالبتان مي محمد الحرازين والطالبة ديما شادي الحرازين في تقديم قصائد الشعر المتنوعة.

وشاركت فرقة كشافة العائلة برفع السارية وتحية العلم والسلام الوطني الفلسطيني بقيادة الكشاف أنس نعيم الحرازين.

وشاركت فرقة أشبال الحرازين للدبكة الشعبية في فقرتها الرائعة بعرض تراثي للدبكة الفلسطينية.

وقدم المهندس أسامة العبد الحرازين كلمة الشكر والوفاء لرجال العائلة وللجنة التحضيرية للحفل على جهودها الكبيرة في نجاح الحفل.

و بلغ إجمالي عدد المُكرمين من أبناء العائلة في الاحتفال السنوي الرابع ١٠٠ شخص، جدير بالذكر أن رابطة شباب عائلة الحرازين قامت بتكريم الكادر الطبي والكادر التعليمي في الاحتفالات السابقة.

وكان مسك الختام بفقرة السحب على الجوائز.

كما شكرت رابطة شباب عائلة الحرازين كل من شارك في نجاح الحفل داعية الجميع لتقديم الدعم للطلاب ومساندتهم في حياتهم العلمة والعملية.