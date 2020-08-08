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غانتس يتوعد غزة بالرد على البالونات التي يطلقها الشبان تجاه المستوطنات الإسرائيلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:48 - 08 اغسطس 2020
غانتس غانتس
تقارير
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توعد بيني غانتس وزير الحرب الإسرائيلي اليوم السبت، بالرد على البالونات التي يطلقها الشبان من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال غانتس "إن حركة حماس تلقت ردًا مناسبًا على إطلاق البالونات مجددًا"، في إشارة منه إلى قصف مواقع المقاومة قبل يومين.

في سياق آخر، شدد على أنّه سيواصل التمسك بشرطه بشأن إقرار الميزانية العامة، حتى لو أدى ذلك لإجراء انتخابات مخيبة للآمال بالنسبة للجمهور، مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا من أجل منع إجراء انتخابات جديدة رغم الخلافات القائمة مع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

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